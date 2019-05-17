В Перми в ГКБ №4 заработало онкологическое отделение

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-17T13:57:47+03:00

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На базе Городской клинической больницы №4 (ГКБ №4) в Перми 15 мая открылось онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача в рамках нацпроекта «Здравоохранение» снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных. К 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тысяч населения. На сегодня в Прикамье от онкологии умирает 197 из 100 тысяч человек. Также в рамках реализации нацпроекта планируется увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в частности, онкопатологий. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, задача стоит не только лечить жителей с выявленными патологиями. Задача краевых властей организовать оперативное выявление заболеваний на ранних стадиях.

Отметим, в новом отделении терапии начали оказывать медицинскую помощь пациентам в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Оба стационара рассчитаны на 10 коек, причем дневной будет работать в 2 смены. Сотрудники отделения освоили современные методики, в основе которых мультидисциплинарный подход к лечению онкологических больных. Курс лечения, разработанный для каждого пациента, основывается на международных протоколах и рекомендациях в зависимости от локализации очага.

Врачи нового отделения в своей работе будут применять химиотерапию, регионарную химиотерапию, оказывать помощь в сложных случаях инвазивных диагностических и лечебных вмешательств, требующих госпитализации и динамического наблюдения в условиях стационара.

Здесь планируют проводить и требующее госпитализации симптоматическое лечение при злокачественных новообразованиях. Будут осуществлять оперативные вмешательства с целью эмболизации питающего сосуда опухоли с последующим проведением операции на «сухом» поле – при временном прекращении кровоснабжения.

Одно из самых современных направлений в работе отделения – это лечение онкологических заболеваний методом регионарной химиотерапии. Метод заключается в том, что препарат доставляется непосредственно в опухолевые очаги, не оказывая воздействия на здоровые клетки. Цель регионарной химиотерапии - максимально устранить опухоль, минимизировав проявление побочных эффектов у пациента. Методика эффективна при так называемых «солидных новообразованиях» для дооперационного уменьшения опухоли до таких размеров, чтобы операционное вмешательство было предельно минимальным.

В отделение пациента направляют врачи онкодиспансера. В ПКОД больному вначале проводят первичный курс терапии, а после принимают решение – наблюдать его дальше или направить в «четверку».

Главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин отметил, что онкоотделение поможет разгрузить краевой диспансер. По плану на 2019 год в дневном стационаре нового отделения пройдут курсы химиотерапии более полутора тысяч пациентов из Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. В поликлинике Губахи будет организован филиал онкоотделения, где процедуру химиотерапии проведут 222 жителям территорий Кизеловского угольного бассейна – из Гремячинска, Губахи и Кизела.

Таким образом, онкологическая помощь станет ближе к пациентам, и люди смогут проходить химиотерапию амбулаторно. Это современный стандарт, которого придерживаются все ведущие клиники мира. Пациенту лучше принимать химиотерапевтическое лечение без госпитализации, что предпочтительнее для его психологического состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU