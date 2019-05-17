2019-05-17T13:15:51+03:00
Общество

В Перми пройдет грандиозное авиашоу

Оно запланировано на 6 июля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Власти Перми ищут подрядчика на проведение масштабного события - авиашоу на аэродроме «Большое Савино». По техническому заданию, размещенном на сайте госзакупок, шоу должно быть не менее 20 минут, должно включать выступление авиационной группы высшего пилотажа на не менее чем 6 тяжелых истребителях с опытом выступления на российских и международных авиасалонах и авиашоу, выступление группы демонстрационного показа самолетов малой авиации на не менее чем 4-х самолетах.

Также будет концертная программа патриотической направленности. Также исполнитель разработает название авиашоу, его лётную и концертную программы.

Максимальная цена контракта - 4,8 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пройдет патриотический мото-пробег «Победа без границ» В этом году мероприятие пройдет и в Пермском крае, и в Перми. По Пермскому краю и Перми мото-автопробег пройдёт с 16 по 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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