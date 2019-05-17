2019-05-17T12:36:09+03:00
Общество

Стало известно, когда в пермском аэропорт начнут работать телетрапы

Также началось обустройство перрона
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Как сообщает Business Class, минтранс уточнил сроки начала использования телетрапов в международном аэропорту «Пермь». В прошлом году министр транспорта Николай Уханов сказал, что телетрапы начнут использовать в августе 2019 года.

Поставку и сборку телетрапов будут производить параллельно с работами по обустройству перрона. Ремонт перрона планируют завершить в конце июля - начале августа.

На установку «рукавов» на подготовленную площадку перрона потребуется месяц. Соответственно, начала эксплуатации телетрапов можно ожидать в конце августа – середине сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми. В субботу, 18 мая, с 00.00 до 05.30 понедельника, 20 мая, будет закрыта улица Луначарского. Движение будет закрыто на перекрестке улиц Луначарского по чётной стороне и Комсомольского проспекта. Ранее сообщалось, что ремонт будет производиться на нечетной стороне улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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