Изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми
В субботу, 18 мая, с 00.00 до 05.30 понедельника, 20 мая, будет закрыта улица Луначарского. Движение будет закрыто на перекрестке улиц Луначарского по чётной стороне и Комсомольского проспекта. Ранее сообщалось, что ремонт будет производиться на нечетной стороне улицы.
- Изменения внесены в связи с проведением массовых мероприятий и погодными условиями. Просим заранее выбирать маршруты объезда, а также обращать внимание на другие объявления об ограничениях движения транспорта, - сообщают в пресс-службе Т-Плюс
В связи с реконструкцией Луначарского будет изменено движение общественного транспорта. Автобусы №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского. Чтобы минимизировать ограничения работы будут проходить поэтапно. Подрядные организации установят информационные щиты и дорожные знаки со схемами объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU