Изменилось время перекрытия улицы Луначарского в Перми

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-17T11:39:25+03:00

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В субботу, 18 мая, с 00.00 до 05.30 понедельника, 20 мая, будет закрыта улица Луначарского. Движение будет закрыто на перекрестке улиц Луначарского по чётной стороне и Комсомольского проспекта. Ранее сообщалось, что ремонт будет производиться на нечетной стороне улицы.

- Изменения внесены в связи с проведением массовых мероприятий и погодными условиями. Просим заранее выбирать маршруты объезда, а также обращать внимание на другие объявления об ограничениях движения транспорта, - сообщают в пресс-службе Т-Плюс

В связи с реконструкцией Луначарского будет изменено движение общественного транспорта. Автобусы №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина, Сибирской и Луначарского. Чтобы минимизировать ограничения работы будут проходить поэтапно. Подрядные организации установят информационные щиты и дорожные знаки со схемами объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU