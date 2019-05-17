МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-17T10:57:55+03:00

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По сообщению пермского Гидрометцентра, 18-20 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов.

В МЧС предупреждают водителей быть внимательнее, так как обильные осадки и заморозки делают проезжую часть опасной. Также жителям края стоит учитывать понижение температуры при нахождении на природе.

- Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье, - отмечают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие выходные в Перми ожидаются снег и ветер. Пик похолодания прогнозируется в воскресенье, когда минимальная температура ночью на большей части края ожидается 0…+3 градусов (по северу и востоку до -1°), а днем всего +3…+8 градусов, что уже на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU