В пожаре в Прикамье погибла семейная пара

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-17T10:38:57+03:00

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Трагедия произошла рано утром 17 мая в селе Частые. Сообщение о возгорании поступило в 4:26. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. В 5:50 пожар удалось потушить .

- Пожарные обнаружили внутри дома тела хозяев. Мужчина и женщина не смогли выбраться на улицу и сгорели. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку сотрудники следственного комитета. Выясняется причина возгорания, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на территории завода произошел крупный пожар. Днем 7 мая в Лысьве Пермского края произошел крупный пожар. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под нее буквально выбивается огонь. Пламя перекинулось уже и на соседний дом. На месте работают пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU