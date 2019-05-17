Пермский край - регион с повышенной опасностью заболевания клещевым энцефалитом

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-17T10:04:13+03:00

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В прошлом году медицинскими организациями Пермского края зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей, 17% из них — это дети. Самыми частыми местами, где клещи нападали на людей, являлись садовые товарищества и дачные поселки, лесные массивы. Как утверждают медики, вся территория Пермского края является эндемичной по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), это значит, что риск быть укушенным клещом — переносчиком заразы — есть в любой территории. Ежегодно уровень заболеваемости КВЭ в Прикамье превышает показатели РФ и Приволжского федерального округа в несколько раз. В 2018 году — в четыре раза.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — наиболее опасное заболевание, передающееся с укусом клещей. Оно характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы. Возбудитель передается человеку через присасывание зараженного вирусом клеща. Второй путь заражения — употребление в пищу сырого молока коз и коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт только после кипячения.

К мерам специфической профилактики относятся профилактические прививки против клещевого энцефалита, которые можно сделать в прививочном кабинете, после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Одним из профилактических мероприятий являются акарицидные (противоклещевые) обработки. Акарицидами обрабатываются места массового отдыха, территории загородных предприятий общественного питания, кладбища, садовые участки, детские образовательные организации, базы отдыха, места хозяйственной деятельности.

Для предотвращения укусов клещей во время пребывания на природе рекомендуется использование приспособленной одежды: рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой; рубашку заправляют в брюки, концы брюк - в носки и сапоги; голову и шею закрывают косынкой; также для защиты от клещей используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду; перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU