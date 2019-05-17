2019-05-17T09:49:50+03:00
Общество

В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»

Фото появилось в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"
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Визитную карточку Перми - памятник «Счастье не за горами» - затопило. Пермяки разместили фото затопленного «Счастья» в социальных сетях.

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

Не так давно пермская ГЭС спустила воду, уровень воды в Каме поднялся и, как следствие, арт-объект снова затопило. Однако даже в таком виде надпись привлекает горожан.

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

Напомним, не так давно пермский художник Алексей Илькаев заменил слово "Счастье" на "Смерть". Sad Face признался в преступлении. Арт-директор Музея современного искусства Наиля Аллахвердиева на своей странице подтвердила, что на пермского художника Алексея Илькаева, известного как Sad Face, завели уголовное делоПо словам Наили Аллахвердиевой, Алексей оформил явку с повинной. Тем не менее, она считает, что художника не должны судить слишком строго, ведь арт-объект получил новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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