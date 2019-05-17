В Перми затопило арт-объект «Счастье не за горами»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-17T09:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Визитную карточку Перми - памятник «Счастье не за горами» - затопило. Пермяки разместили фото затопленного «Счастья» в социальных сетях.

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

Не так давно пермская ГЭС спустила воду, уровень воды в Каме поднялся и, как следствие, арт-объект снова затопило. Однако даже в таком виде надпись привлекает горожан.

фото из паблика во "Вконтакте" "Подслушано Пермь"

Напомним, не так давно пермский художник Алексей Илькаев заменил слово "Счастье" на "Смерть". Sad Face признался в преступлении. Арт-директор Музея современного искусства Наиля Аллахвердиева на своей странице подтвердила, что на пермского художника Алексея Илькаева, известного как Sad Face, завели уголовное делоПо словам Наили Аллахвердиевой, Алексей оформил явку с повинной. Тем не менее, она считает, что художника не должны судить слишком строго, ведь арт-объект получил новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU