2019-05-17T09:03:11+03:00
Общество

В Перми на время «Ночи в музее» общественный транспорт будет работать дольше

Также будут организованы дополнительные рейсы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ночь с 18 на 19 мая в Перми пройдет долгожданное событие - «Ночь в музее». Арт-резиденции, городские музеи, театры и галереи подготовят для пермяков интересные выставки и запоминающиеся концерты.

Для удобства граждан работа общественного транспорта в Перми будет продлена.

Также будут организованы дополнительные рейсы

На автобусном маршруте №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» добавлены рейсы в 23:30 от остановки «микрорайон Нагорный» и в 00:08 от остановки «станция «Пермь-1».

На трамвайном маршруте №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» добавлены отправления в 23:50 от остановки «станция «Пермь-2» и в 00:40 от остановки «ОАО «Вагоноремонтный завод».

На трамвайном маршруте №11 «станция «Осенцы» – микрорайон Висим» добавлены рейсы в 23:20 от остановки «Школа №107» и в 00:31 от остановки «микрорайон Висим» (следует до депо «Балатово»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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