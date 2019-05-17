17 мая отмечается Всемирный день борьбы с меланомой

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-17T08:44:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В сезон отпусков и пляжного отдыха мы особенно подвержены риску возникновения такого онкологического заболевания, как меланома. Это злокачественная опухоль, которая локализуется преимущественно на коже, иногда — на роговице глаза. Меланома может развиться из уже существующих родинок (невусов) или появиться в виде новообразования, похожего на невус. Часто рецидивирует и даёт метастазы, способна за несколько месяцев привести к летальному исходу.

-

Признаком возможной меланомы может стать зуд, жжение и покалывание в области родинки, выпадение волос с ее поверхности. Если родинка меняет цвет, увеличивается в размерах, уплотняется, её края становятся неровными, вокруг появляется пигментное покраснение («венчик») или родинки-сателлиты, а тем более, если в этом месте появляются язвы или кровотечение — всё это повод немедленно обратиться к дерматологу и онкологу. Поражение глаз проявляется тёмными вкраплениями на радужке глаза, нарушением зрения, воспалением и болями.

В группе риска по меланоме находятся люди со светлой кожей, светлыми глазами и волосами, веснушками. Если в детском или юношеском возрасте у вас были ожоги, или у вас больше 50 родинок на коже, или вам больше 50 лет, или у ваших родственников была меланома — всё это повод ещё более внимательно отнестись к тому, сколько и как вы проводите времени на солнце (или в солярии).

-

Лучше избегать нахождения на солнце в период его наибольшей активности — с 10:00 до 16:00. Всегда перед выходом на улицу летом наносите солнцезащитный крем, даже в пасмурную погоду — помните, что ультрафиолет отлично проникает через облака. Надевайте на себя и детей головные уборы, солнцезащитные очки, светлую одежду и не допускайте нахождения маленьких и грудных детей под прямыми солнечными лучами. Пусть ваш летний отдых будет здоровым и безопасным!

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU