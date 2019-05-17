2019-05-17T06:47:29+03:00
Происшествия

В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП

Погиб 29-летний водитель BMW
Лилия Абибулаева
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Авария произошла вечером 16 мая на Восточном обходе. По предварительной информации водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за большой скорости машина перевернулась. Приехавшие на место аварии врачи не смогли спасти водителя, от полученных травм он скончался.

В ДТП погиб 29-летний мужчина. По сообщению друзей, у водителя осталось двое детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае полицейский УАЗ перевернулся после столкновения с «Ладой». Авария произошла рано утром в среду, 15 мая, в Чайковском. На перекрестке улиц Вокзальной и Приморского бульвара столкнулись полицейский УАЗ и «Лада».ДТП произошло в 04:40, когда служебный автомобиль УАЗ со включенными специальными световыми сигналами ехал по сообщению о происшествии. После аварии провели медицинское освидетельствование. Оно показало, что сотрудник полиции, который был за рулем УАЗ, трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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