В Перми на Восточном обходе произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 06:47 2019-05-17T06:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером 16 мая на Восточном обходе. По предварительной информации водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за большой скорости машина перевернулась. Приехавшие на место аварии врачи не смогли спасти водителя, от полученных травм он скончался.

В ДТП погиб 29-летний мужчина. По сообщению друзей, у водителя осталось двое детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае полицейский УАЗ перевернулся после столкновения с «Ладой». Авария произошла рано утром в среду, 15 мая, в Чайковском. На перекрестке улиц Вокзальной и Приморского бульвара столкнулись полицейский УАЗ и «Лада».ДТП произошло в 04:40, когда служебный автомобиль УАЗ со включенными специальными световыми сигналами ехал по сообщению о происшествии. После аварии провели медицинское освидетельствование. Оно показало, что сотрудник полиции, который был за рулем УАЗ, трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU