2019-05-17T06:30:40+03:00
Происшествия

В Пермском крае пропала 30-летняя женщина

У нее осталась маленькая дочка
Лилия Абибулаева
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В Соликамске пропала 30-летняя Мария Букина. Пост о пропаже Марии Букиной разместили в социальных сетях знакомые девушки. 30-летняя женщина ушла из дома 10 мая и до сих пор не вернулась. Телефон отключен, на звонки женщина не отвечает.

Марию Букину дома ждет маленькая дочка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Марии Букиной, просьба сообщить по телефонам 89082683891 или по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку. 17-летняя Светлана Н. сбежала от родственников 13 мая в поселке Октябрьский. Она сказала родным, что подождет на улице. Девушка постоянно убегала от родных, но ее всегда удавалось быстро найти. 13 мая родственники сразу сообщили в полицию. В среду, 15 мая, сестра девушки сообщила, что пропавшую нашли, и поблагодарила всех, кто помогал в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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