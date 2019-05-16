2019-05-16T15:18:26+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Чердынского района Пермского края в компании знакомых распивал спиртное в лесу неподалеку от поселка Керчевский. Между 31-летним мужчиной и его знакомым произошла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник ударил друга ножом в грудь. После чего облил бензином и поджог.

- Попытавшись погасить пламя на своей одежде, потерпевший встал и побежал в лесной массив, но обвиняемый, догнал его и вновь облил бензином, усиливая тем самым горение. От полученных телесных повреждений потерпевший, через два дня скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе предварительного следствия допрошено более 20 свидетелей, проведено 6 очных ставок, 10 судебных экспертиз, три осмотра места происшествия, три проверки показаний на месте.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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