«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение

16 Май 15:09 2019-05-16T15:09:51+03:00

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ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает об опасных погодных явлениях на территории Прикамья.

16 и 17 мая ожидается облачная погода с прояснениями, ночью сильный дождь, грозы Днем в отдельных районах Пермского края небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8 градусов, днем 9-14 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора.Очистка Мотовилихинского пруда и русла рек Большая и Малая Мотовилиха идет по плану. На данный момент дно пруда очистили от ила, который вывезли на специальные площадки. В скором времени работы по очистке пруда продолжатся.Заполнение пруда начнётся после завершения работ. Их планируют закончить в октябре 2019. До их окончания горожанам не рекомендуется выходить на ложе пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU