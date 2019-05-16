2019-05-16T14:57:57+03:00
Общество

Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту

Стоимость белокочанной повысилась на 225%
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Управление антимонопольной службы проверит торговые сети по факту увеличения стоимости белокочанной капусты на 225%. УФАС проверит обоснованность повышения продукта.Для этого будут сделаны соответствующие запросы в торговые сети.

- Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров – цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость одного килограмма за полгода выросла более чем в два раза, что позволяет провести полноценную проверку, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин

Напомним, ранее мы писали о том, что еще подорожало в Пермском крае. Однако некоторые продукты все-таки стали дешевле. Так, на 3,4% упала цена на гречневую крупу, она сейчас стоит 47,08 рублей и на 2,5% скинула в стоимости мороженая курица 135,78 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Махал перед лицом гранатой". Пермяка будут судить за то, что угрожал убить полицейских
Пермский Арбат открыли для автомобилистов
В Прикамье мужчину осудят за жестокое убийство знакомого
«Шквалистый ветер и гроза»: в Перми объявили штормовое предупреждение
Что делать, если вас укусил клещ?
17 мая в Прикамье пройдет «Единый День тестирования на ВИЧ»
В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже
В Пермском крае школьница покончила с собой
АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке
В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%
В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
В Перми отремонтируют стадион «Авангард»
В Перми Мотовилихинский пруд очищают от ила и мусора
Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых
В Прикамье мужчина ранил ножом трех человек
Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП
В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку
В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов