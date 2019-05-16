Пермское УФАС проверит увеличение цены на капусту

16 Май 14:57 2019-05-16T14:57:57+03:00

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Управление антимонопольной службы проверит торговые сети по факту увеличения стоимости белокочанной капусты на 225%. УФАС проверит обоснованность повышения продукта.Для этого будут сделаны соответствующие запросы в торговые сети.

- Поскольку белокочанная капуста относится к категории социально значимых товаров – цена на нее регулируется государством. В данном случае стоимость одного килограмма за полгода выросла более чем в два раза, что позволяет провести полноценную проверку, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин

Напомним, ранее мы писали о том, что еще подорожало в Пермском крае. Однако некоторые продукты все-таки стали дешевле. Так, на 3,4% упала цена на гречневую крупу, она сейчас стоит 47,08 рублей и на 2,5% скинула в стоимости мороженая курица 135,78 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU