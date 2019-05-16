2019-05-16T14:40:29+03:00
Общество

Что делать, если вас укусил клещ?

Телефоны и адреса медучреждений, где вам помогут
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным медиков, активность клещей, которые являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), в нашем регионе начинается в конце апреля и заканчивается в конце октября. Это значит, что уже сейчас велик риск укуса зараженного насекомого — и этот риск остается на всё лето и начало осени.

Что же делать, если на себе или своих близких вы обнаружили впившегося клеща? Срочно обращайтесь за медицинской помощью. Если больница находится далеко, постарайтесь удалить клеща с помощью пинцета методом выкручивания или осторожно — ниточкой. Не заливайте клеща маслом или бензином. Насекомое надо сохранить живым, чтобы исследовать на содержание бактерии. Поместите насекомое в емкость с крышкой и доставьте в лабораторию по исследованию клещей.

В Перми лаборатории работают по следующим адресам:

ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница», лаборатория клинической иммунологии, ул. Восстания, 39. Телефон: +7 (342) 267-50-98. Режим работы сезонной лаборатории по исследованию клещей: рабочие дни с 8:00 до 20:00, выходные с 9:00 до 21:00.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Лаборатория природно-очаговых, особо опасных и паразитарных заболеваний по адресу: Пермь, ул. Лебедева, 26, тел. +7 (342) 260-28-69. Режим работы с 13.04.2019 по 31.07.2019 в рабочие дни с 8:00 до 20:00; в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики

ИСТОЧНИК KP.RU

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