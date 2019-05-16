2019-05-16T13:32:16+03:00
Происшествия

В Прикамье спасли мужчину, закрывшегося в гараже

Он потерял сознание
Лилия Абибулаева
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фото Кунгурской службы спасенияфото Кунгурской службы спасения
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Ночью 16 мая на пульт диспетчера поступил вызов от жителя Кунгура. Местный житель сообщил, что в одном из гаражей заведенным автомобилем закрылся мужчина. Дверь не открывает, на зов не реагирует. На место незамедлительно выехали спасатели.

- По прибытию на место спасатели открыли двери гаража, на полу без сознания обнаружен 31-летний мужчина. Спасатели вытащили его на свежий воздух, оказали первую помощь и вызвали бригаду скорую, - сообщают в пресс-службе «Кунгурской службы спасения».

Мужчину отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасли рыбака, который уснул на льду реки. 16 февраля в службу спасения позвонили и сообщили, что на средине реки Чусовая на льду спит рыбак. Спасатели группы оперативного реагирования №11 добрались до места. Мужчину разбудили, он был сильно пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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