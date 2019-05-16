В Пермском крае школьница покончила с собой

16 Май 13:06 2019-05-16T13:33:50+03:00

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В Прикамье 8 мая нашли тело несовершеннолетней девочки. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Пермского края. По всем признакам, девочка покончила с собой.

- В одном из населенных пунктов Пермского края было найдено тело несовершеннолетней девочки. В данный момент проводится проверка, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в СУ СКР по Пермскому краю.

Причины, побудившие девочку, покончить с собой не известны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 16-летняя девочка покончила с собой В Чайковском в квартире обнаружили тело 16-летней девочки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Алина (имя изменено) росла в нормальной, полной семье, но в последние годы думала только о том, как похудеть. При этом девушка была стройной. Алина никогда не страдала от лишнего веса. Она сидела на диете, пила таблетки для похудения. Поставила себе цель - похудеть до 38 кг к концу ноября. Но в этот день Алина встала на весы и поняла, что не смогла похудеть до желанного веса.

ИСТОЧНИК KP.RU