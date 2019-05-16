АО «ПЗСП» представляет свою продукцию на строительной выставке

16 Май 12:39 2019-05-16T12:39:32+03:00

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С 15 по 18 мая на «Пермской ярмарке» проходит юбилейная 25-я выставка «Строительство и архитектура». В мероприятии принимают участие более 100 компаний из 30 городов, среди которых один из лидеров строительной отрасли города Перми, компания ПЗСП.

АО «ПЗСП» - постоянный участник ярмарки, представляет на выставке «Строительство и архитектура» строительные материалы и конструкции, произведенные на собственных мощностях предприятия: газобетонные блоки, плиты перекрытия, перемычки, железобетонные изделия для строительства, архитектурное стекло. На стендах АО «ПЗСП» можно увидеть образцы стеклопакетов, окон премиум класса, собранных на предприятии.

Также на выставке представлены дачные дома на берегу реки в посёлке «Троицкая усадьба» по цене 1190000 рублей и готовые проекты индивидуальных домов, разработанные на ПЗСП. Прямо на ярмарке специалисты компании помогут клиентам выбрать проект дома и подобрать материалы для его строительства.

Отметим, что продукция АО «ПЗСП» давно заслужила доверие потребителей не только города, но и всей страны. Компания постоянно расширяет географию поставок.

АО «ПЗСП» использует современные технологии производства, вся продукция сертифицирована и строго соответствует ГОСТ», - подчеркивают в компании. – «Качество каждой партии продукции проверяется в собственной лаборатории предприятия».

Кроме того, продукция АО «ПЗСП» удостоена многочисленных призов и наград, отмечена знаком качества программы «100 лучших товаров России».

ИСТОЧНИК KP.RU