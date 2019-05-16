2019-05-16T13:09:30+03:00
Общество

В Прикамье взлетела цена на капусту на 225%

А цена на гречку упала
Лилия Абибулаева
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщает Business Class, по данным пермьстата, в Пермском крае значительно подорожала капуста и яблоки. Так, по сравнению с прошлым годом цена за килограмм капусты выросла на 225,4% . Сейчас белокочанная стоит 65.01 рублей. Яблоки подорожали на 5,5%, составив 89,47 рублей. Также цены выросли на пшеничную муку и сметану – на 3% и 2,5%, соответственно.

Однако некоторые продукты все-таки стали дешевле. Так, на 3,4% упала цена на гречку, она сейчас стоит 47,08 рублей и на 2,5% скинула в стоимости мороженая курица 135,78 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье взлетели цены на яйца. По данным Пермьстата, цены на куриные яйца выросли на 23,4% за месяц. Также в декабре подорожали картофель (14,8%) и белокочанную капусту (11%). Из основного продуктового набора в конце года ни один товар не стал дешевле. В целом, продовольственные товары подорожали на 2,69%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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