В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение
С 15 мая в Перми открылось отделение противоопухолевой лекарственной терапии. В отделении два стационара. Оба рассчитаны на 10 коек, причем дневной будет работать в 2 смены.
- Врачи нового отделения в своей работе будут применять химиотерапию, регионарную химиотерапию, оказывать помощь в сложных случаях инвазивных диагностических и лечебных вмешательств, требующих госпитализации и динамического наблюдения в условиях стационара, - сообщили в пресс-службе правительства края.
Одно из самых современных направлений в работе отделения – это лечение онкологических заболеваний методом регионарной химиотерапии. Метод заключается в том, что препарат доставляется непосредственно в опухолевые очаги, не оказывая воздействия на здоровые клетки.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отремонтируют стадион «Авангард». После обращения граждан, глава города включил стадион «Авангард» в список объектов нуждающихся в ремонте. В настоящее время начаты работы по планированию территории.
ИСТОЧНИК KP.RU