В пермской клинической больницы №4 открылось онкологическое отделение

16 Май 12:07 2019-05-16T12:07:42+03:00

В отделении два стационара на 10 человек каждый

Изменить размер текста: A A

С 15 мая в Перми открылось отделение противоопухолевой лекарственной терапии. В отделении два стационара. Оба рассчитаны на 10 коек, причем дневной будет работать в 2 смены.

- Врачи нового отделения в своей работе будут применять химиотерапию, регионарную химиотерапию, оказывать помощь в сложных случаях инвазивных диагностических и лечебных вмешательств, требующих госпитализации и динамического наблюдения в условиях стационара, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Одно из самых современных направлений в работе отделения – это лечение онкологических заболеваний методом регионарной химиотерапии. Метод заключается в том, что препарат доставляется непосредственно в опухолевые очаги, не оказывая воздействия на здоровые клетки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отремонтируют стадион «Авангард». После обращения граждан, глава города включил стадион «Авангард» в список объектов нуждающихся в ремонте. В настоящее время начаты работы по планированию территории.

ИСТОЧНИК KP.RU