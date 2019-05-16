2019-05-16T14:37:58+03:00
Общество

Пермяк отсудил у туроператора 5 миллионов за испорченный отдых

Его тур на Сейшелы отменили, а деньги не вернули
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель Перми обратился в суд после того, как туроператор отменил уже оплаченный тур на Сейшелы и отказался возвращать деньги. Мужчина заключил с туроператором договор, предоставил все документы для оформления путевки и оплатил тур. Однако туроператор отказался от выполнения обязательств, тур на Сейшельские острова был аннулирован. Деньги за оплаченный тур компания возвращать отказалась.

- Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика денежных средств за аннулированный тур на Сейшельские острова, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований истца в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. - Суд постановил взыскать с общества с туроператора денежные средства, уплаченные по договору о реализации туристского продукта в сумме 1628 481 рублей неустойку в размере 1703000 рубля, компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей, штраф в размере 1667 240 рублей в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 19 628 рублей 40 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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