2019-05-16T09:11:19+03:00
Общество

Смотрите на сайте "КП"-Пермь" видеотрансляцию с лекции о гипертонии в ЦМП

Ее проведет врач высшей категории Ольга Павлова
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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16 мая в 12-00 в Пермском краевом центре медицинской профилактики пройдет лекция

«Артериальная гипертония: самое опасное заболевание и как его победить». Ее проведет Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера.

Онлайн-трансляцию с лекции вы сможете посмотреть на сайте "КП"-Пермь", а также в записи на сайте www.budzdorovperm.ru, в социальных сетях Центра профилактики.

- В ходе мероприятия посетители узнают о симптомах артериальной гипертонии, правилах измерения артериального давления, о том, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как оказать первую помощь в случае, если у человека или его близких случилась сосудистая катастрофа (инфаркт, инсульт), - сообщили в пресс-службе центра. - Конечно же, все пришедшие в этот день на мероприятие в Центр профилактики смогут измерить артериальное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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