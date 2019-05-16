В Перми задержали банду мошенников

16 Май 07:48 2019-05-16T15:42:40+03:00

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Сотрудники одного из автосалонов в Перми подозреваются в совершении мошенничества при продаже автомобилей. Они завлекали клиентов низкими ценами и низкими ставками по кредиту.

- Как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим представляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства, где указывалась завышенная цена. В дальнейшем подозреваемые вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля, вводя граждан в заблуждение, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк

В отношении участников банды возбуждено 6 уголовных дел. Судом в отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одна подозреваемая отпущена под залог в один миллион рублей. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились уже 42 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU