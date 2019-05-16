В Прикамье нашли пропавшую 17-летнюю девушку

16 Май 07:00 2019-05-16T07:01:22+03:00

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17-летняя Светлана Н. сбежала от родственников 13 мая в поселке Октябрьский.

- Мы приехали в центр. Все вместе зашли в аптеку напротив рынка. Через несколько минут она попросилась выйти, сказала, что подождет на улице на лавочке, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сестра пропавшей. - Когда мы вышли Светы не оказалось.

Девушка постоянно убегала от родных, но ее всегда удавалось быстро найти. 13 мая родственники сразу сообщили в полицию.

В среду, 15 мая, сестра девушки сообщила, что пропавшую нашли, и поблагодарила всех, кто помогал в поисках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку. В соцсетях появилась информация о том, что в Чернушке пропала 6-летняя воспитанница детского садика. В комментариях писали, что девочка убежала из учреждения вместе с подругой.

ИСТОЧНИК KP.RU