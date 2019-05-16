В Пермском крае сотрудница банка переводила себе деньги клиентов

16 Май 06:44 2019-05-16T06:44:30+03:00

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Жительница Верещагина работала консультантом в банке. Пользуясь картами клиентов и банкоматом, размещенным в офисе, злоумышленница переводила на свой личный счет деньги со счетов клиентов банка. Таким образом, она похитила 38 тысяч рублей и нанесла материальный ущерб 12 клиентам.

Женщину признали виновной в совершении преступления и назначили наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок назначенное ей наказание может быть заменено на более строгое. Не желая усугублять свое положение, раскаявшаяся в содеянном гражданка полностью погасила сумму штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Пермском краю.

ИСТОЧНИК KP.RU