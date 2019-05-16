В Перми замначальника ИФНС отправится под суд за мошенничество на 1 миллион

16 Май 06:27 2019-05-16T06:27:31+03:00

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Заместитель начальника ИФНС по Ленинскому району и руководитель юридической фирмы обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере. Злоумышленницы зная, что в одном из учреждений Ленинского района Перми проводится налоговая проверка, предложили руководителю компании решить проблему с помощью 2 миллионов рублей. Женщины уверили, что деньги передадут начальнику ИФНС по Ленинскому району.

- В действительности женщины, полученную сумму передавать никому не планировали, предполагали распорядиться ими самостоятельно. Об этом противоправном факте представитель организации сообщил в правоохранительные органы, которые и задержали обвиняемых при получении части вознаграждения в размере 1 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Перми. Злоумышленницам грозит лишение свободы на 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU