В Перми замначальника ИФНС отправится под суд за мошенничество на 1 миллион
Заместитель начальника ИФНС по Ленинскому району и руководитель юридической фирмы обвиняются в покушении на мошенничество в крупном размере. Злоумышленницы зная, что в одном из учреждений Ленинского района Перми проводится налоговая проверка, предложили руководителю компании решить проблему с помощью 2 миллионов рублей. Женщины уверили, что деньги передадут начальнику ИФНС по Ленинскому району.
- В действительности женщины, полученную сумму передавать никому не планировали, предполагали распорядиться ими самостоятельно. Об этом противоправном факте представитель организации сообщил в правоохранительные органы, которые и задержали обвиняемых при получении части вознаграждения в размере 1 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Перми. Злоумышленницам грозит лишение свободы на 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU