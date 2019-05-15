2019-05-15T18:36:02+03:00
Общество

МЧС: 15-16 мая в Пермском крае ожидаются дожди и грозы

Погода будет облачная, но с прояснениями
Елена КОНОВА
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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15 и 16 мая в Пермском крае ожидаются дожди и грозы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в регионе установится облачная погода с прояснениями.

- Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем юго-восточный, южный 8-13 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с, - добавили в пресс-службе. - Температура воздуха ночью упадет до 5-10 градусов, по востоку местами до +1 градуса, днем - 16-21 градусов. А на севере края и вовсе 11 градусов.

Пресс-служба МЧС предупреждает:уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. За рулем автомобиля будьте внимательны и осторожны.

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае установилась аномальная жара. В некоторых районах температура воздуха доходила до 32 градусов. Такое впервые в регионе за 130 лет. Из-за экстремальной жары началось активное таяние снега, что вызвало паводок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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