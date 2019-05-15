2019-05-15T15:32:55+03:00
Общество

В Прикамье пройдет патриотический мото-пробег «Победа без границ»

Он состоится с 16 по 19 мая
Лилия Абибулаева
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фото с сайта правительства краяфото с сайта правительства края
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Международный мото-пробег пройдет по территории трех стран: России, Белоруссии, Казахстана.

В этом году мероприятие пройдет и в Пермском крае, и в Перми. По Пермскому краю и Перми мото-автопробег пройдёт с 16 по 19 мая. Колонна байкеров проедет по краевой столице, сделав несколько остановок для возложения цветов у монументов: Героям фронта и тыла, Добровольцам Уральского добровольческого танкового корпуса, Воинам Мотовилихинского завода и Работникам тыла у проходных предприятия.

- В рамках проекта организаторами была специально создана концертная бригада, которая выступит с песнями военных лет, песни из кинофильмов и театральных постановок, посвященные Великой Отечественной войне, авторские военные песни. В концертную программу проекта в столице Прикамья будут приглашены для участия пермские творческие коллективы, певцы и музыканты, - сообщают на сайте правительства Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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