2019-05-15T15:10:31+03:00
Происшествия

Жителей Екатеринбурга осудили за кражи на территории Перми

Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С ноября 2017 года два жителя Екатеринбурга неоднократно совершали преступления на территории столицы Пермского края. На счету 19-летнего юноши и его 23-летнего земляка три кражи.

В ноябре 2017 года они взломали входную дверь в магазине на улице Маршала Рыбалко, проникли внутрь и похитили сотовые телефоны на сумму 2 миллиона рублей.

- В столицу Прикамья злоумышленники приезжали накануне совершения краж, снимали жилье и тщательно готовились. В качестве объектов выбирали супермаркеты цифровой техники и салоны сотовой связи, все преступления совершали в ночное время. Известно, что похищенное имущество молодые люди продавали через сайты бесплатных объявлений, а вырученные деньги спускали на развлечения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников в мае прошлого года. Пока шло следствие, молодые люди отказывались признавать вину и сотрудничать со следствием. Однако в ходе следствия их вина была доказана. Общий ущерб от деятельности жителей Екатеринбурга составил более 3 миллионов рублей.

Суд приговорил 23-летнего злоумышленника к 4 годам лишения свободы. Его подельнику назначили 3 года заключения. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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