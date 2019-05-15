В Перми автобус №62 заменит троллейбус №12

15 Май 13:21 2019-05-15T13:21:51+03:00

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Маршрут автобуса №62 «микрорайон Крохалева – Ипподром» был изменен с 1 мая. Он был перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов по улице Братьев Игнатовых.

- При этом на протяжении следования всего маршрута пассажиры имеют возможность бесплатной пересадки на трамваи и автобусные маршруты №3 и №11, - сообщают в администрации города.

С 16 мая автобус №62 заменит троллейбус №12 «улица Гусарова – улица Милиционера Власова», который будет отменен в связи с низким пассажиропотоком.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми перенесут остановку на улице Ленина. В связи с реконструкцией улицы Луначарского и изменением движения автобусных маршрутов №14, №33 и №68 организована временная остановка до перекрестка улиц Ленина и Комсомольского проспекта, в обратном направлении без изменений.Место расположения остановочного пункта обозначено соответствующими знаками. Также при повороте на улицу Сибирская маршруты останавливаются на остановке «улица Ленина»

ИСТОЧНИК KP.RU