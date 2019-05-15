2019-05-15T12:50:40+03:00
Происшествия

Житель Прикамья отправится «за решетку» за кражу продуктов из магазина

Его осудили на 1 год и 8 месяцев
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Гайнах местный житель ограбил магазин продуктов. Пьяный 38-летний решил обокрасть магазин продуктов. Деревянной палкой он сбил камеру видеонаблюдения на фасаде здания, с помощью металлического предмета вскрыл дверь магазина и проник внутрь.

Злоумышленник похитил продукты питания и скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные деяния, признался в содеянном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Приговором суда 38-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина получил срок за убийство брата-тирана. История произошла в Березниках в апреле 2019 года. Местного жителя осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство брата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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