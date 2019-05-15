Власти Прикамья выплатят компенсацию семьям погибших и пострадавшего при взрыве на «Азоте»

15 Май 12:13 2019-05-15T12:13:41+03:00

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Семьям погибших и пострадавшего в трагедии окажут материальную поддержку.

6 мая 2019 года на заводе «Азот» в Березниках произошел взрыв. В результате трагедии погибли 3 человека, еще один пострадал. Губернатор Пермского края подписал распоряжении о направлении из резервного фонда правительства средств на оказание материальной поддержки семьям погибших рабочих и одному пострадавшему.

- Глава региона поручил краевому Минфину выделить 3,4 миллионов рублей для оказания материальной помощи родным погибших и пострадавшего. Министерству социального развития губернатор поручил утвердить порядок выплаты материальной помощи в течение недели, а также оказать индивидуальное сопровождение семей, оказать необходимую поддержку, - сообщают в пресс-службе администрации Березников.

Напомним, ранее мы писали о том,что по факту гибели трех рабочих при взрыве в Березниках возбуждено уголовное дело

ИСТОЧНИК KP.RU