В Прикамье мужчина получил срок за убийство брата-тирана

15 Май 11:43 2019-05-15T11:43:26+03:00

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История произошла в Березниках в апреле 2019 года. Местного жителя осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство брата.

Мужчина рассказал, что жил вместе с матерью и братом. Брат систематически избивал мать и своим поведением не давал всей семье жить спокойно. После того, как брат в очередной раз стал издеваться над матерью, мужчина не выдержал, схватился за нож и нанес родственнику 28 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили бывшего депутата за пьяную езду. Кизеловский районный суд лишил бывшего депутата сельского поселения прав за вождение в пьяном виде. В ходе следствия было установлено, что мужчина не раз привлекался за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU