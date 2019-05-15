2019-05-15T10:22:57+03:00
Общество

Пермские байкеры проверили здоровье в Центре профилактики

В ходе мероприятия они прошли скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск»
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Фото пресс-службы ЦМПФото пресс-службы ЦМП
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14 мая в стенах Пермского краевого центре медицинской профилактики состоялась акция «Здоровье прежде всего», принять участие в которой приехали на своих «железных конях» пермские мотоциклисты. В ходе мероприятия они прошли скрининг-обследование «Узнай свой кардиориск», получили консультацию терапевта, а также посетили специалиста кардиолога из пермского клинического кардиологического диспансера.

Идея пригласить байкеров была неслучайна, ведь большая их часть - мужчины трудоспособного возраста. Статистика подтверждает, что мужчины в принципе реже обращаются к врачам за медицинской помощью, а чаще всего вообще забывают о необходимости регулярного прохождения профилактических осмотров, диспансеризации и в целом о профилактике опасных заболеваний и жизнеугрожающих состояний, при этом смертность мужчин трудоспособного возраста значительно превышает аналогичные значения у женщин.

«Мы рады, что представители мотосообщства активно откликнулись на наше приглашение и приехали к нам в Центр для участия в акции, - говорит главный врач краевого центра профилактики Марина Другова. –Важно отметить, что многие из них узнали для себя новую информацию о своем здоровье, и не всех она порадовала, ведь почти у каждого участника акции были выявлены не менее 1-2 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А это значит, есть над чем работать!».

Скрининг, который прошли участники акции, включает в себя: антропометрию с вычислением индекса массы тела, измерение артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина крови и определение сердечно-сосудистого риска, а также развернутую консультацию терапевта по результатам обследования и при необходимости прием врача-кардиолога.

«Интересный формат! Хорошая акция, - рассказывает мотоциклист Олег Кушнарев. – На счет байкеров существует много стереотипов, на самом деле мы за здоровый образ жизни! Многие из нас занимаются спортом, но в медицинские учреждения действительно обращаются крайне редко. Сегодняшнее мероприятие дало почву для размышлений! Ведь потратить один раз в год всего час времени для того, чтобы, узнать в каком состоянии основные параметры твоего здоровья и как откорректировать образ жизни, чтобы повысить ее продолжительность и качество, намного лучше, чем сначала запустить болезнь, а потом долго ее лечить».

Также все мотоциклисты, приехавшие в Центр, получили полезную информацию о профилактике артериальной гипертонии и правилам оказания первой доврачебной помощи при инфаркте и инсульте, дневники измерения артериального давления и другие тематические информационные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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