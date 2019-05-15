ЖК «Лазурный» встречает жильцов

15 Май 10:10 2019-05-15T10:10:48+03:00

Квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 сдаются с качественной отделкой «под ключ»

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14 мая началось заселение нового дома в ЖК «Лазурный» по ул. Целинной, 57/3, построенного строительной компанией АО «ПЗСП».

Жилой комплекс «Лазурный» - это три дома в молодом благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Рядом с домом расположены школы, детские сады, медицинские центры, магазины, остановка общественного транспорта.

Квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3 сдаются с качественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

Застройщик позаботился о безопасности будущих жильцов: в строительстве использовались экологически чистые материалы, в доме установлен и подключен домофон. Также дом по ул. Целинной, 57/3 вошёл в программу ПЗСП - «Вижу всё!». В нём установлены видеокамеры с обзором детской площадки, парковки, входов в подъезды, лифтов.

Напомним, до конца мая действует акция, в рамках которой АО «ПЗСП» предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры в доме по ул. Целинной, 57/3. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 рублей.

Выбрать свою новую квартиру можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU