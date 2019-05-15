В Прикамье пропала 17-летняя девочка

15 Май 09:27 2019-05-16T07:27:06+03:00

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13 мая в поселке Октябрьский пропала 17-летняя Светлана Неволина. Девочка сбежала от родственников.

- Мы приехали в центр. Все вместе зашли в аптеку напротив рынка. Через несколько минут она попросилась выйти, сказала, что подождет на улице на лавочке, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» сестра пропавшей. - Когда мы вышли Светы не оказалось.

Девочка постоянно убегала от родных, но ее всегда удавалось быстро найти. 13 мая родственники сразу сообщили в полицию.

Девочка была одета в светло-коричневое платье в горошек и кроссовки. С собой была сумка-рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просьба обратиться в полицию по номеру 02 или 102 или сообщить сестре 8 9279344872 ( Татьяна)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье за десять минут нашли сбежавшую из детсада девочку

ИСТОЧНИК KP.RU