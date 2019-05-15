2019-05-15T08:08:26+03:00
Общество

Пермский край получил 1,7 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Эти средства позволят расселить 55 тысяч м2 ветхого жилья
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван МАКЕЕВ
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Фонда содействия развитию ЖКХ выделил средства на расселение аварийного жилья в Пермском крае. Выделенные средства позволят расселить в 2019 году в регионе 55 тысяч кв.м. ветхого жилья. Финансирование уже доведено до муниципальных образований. В 2019 году в Пермском крае планируют расселить около 90 тысяч кв.м

Всего до 2024 года Пермскому краю должны выделить около 19 миллиардов рублей.

Также в Прикамье продолжает действовать краевая адресная программа, согласно которой до конца года будет ликвидировано 30 тысяч кв.м. аварийного жилья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закупят тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» за 500 тысяч рублей. Вместе со свидетельством о рождении новорожденным пермякам будут вручать памятную медаль и папку-открытку. Медаль будет выполнена из латуни, толщина медали - не менее 3мм и не более 4 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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