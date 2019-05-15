2019-05-15T12:03:01+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили бывшего депутата за пьяную езду

Его приговорили к 200 часам лишения работы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кизеловский районный суд лишил бывшего депутата сельского поселения прав за вождение в пьяном виде. В ходе следствия было установлено, что мужчина не раз привлекался за аналогичные преступления.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимого виновным, приговорил его к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми бодибилдера осудили за контрабанду тестостерона. В Кировском районном суде Перми прошел процесс, на котором рассматривалось уголовное дело в отношении пермяка, занимающегося бодибилдингом и пауэрлифтингом. Его обвиняли в контрабанде сильнодействующих веществ.Установлено, что мужчина, занимавшийся пауэрлифтингом, с целью увеличения мышечной массы, приобрел контрабандным путем с территории республики Беларусь препараты, содержащие сильнодействующее вещество – тестостерон

ИСТОЧНИК KP.RU

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