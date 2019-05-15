В Перми главы районов встретятся с жителями

15 Май 06:56 2019-05-15T06:56:12+03:00

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15 мая в районах города пройдут открытые встречи с населением. Начало мероприятий в 18:00.

Жители каждого района города смогут задать свой вопрос депутату. Предварительная запись на прием не нужна – он пройдет в порядке «живой очереди». Чиновники ответят на вопросы по любым темам – благоустройство, ЖКХ, образование, земельные отношения, транспорт и другие.

В 2019 году это вторые открытые встречи с населением. В первый раз главы районов отвечали на вопросы граждан в таком формате в марте. Тогда задать вопрос пришло 450 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в администрации ответят на вопросы пермяков о детских лагерях. Прямая линия будет работать в течение часа — с 11:00 до 12:00. На вопросы родителей ответят начальник департамента образования Людмила Серикова и начальник департамента соцполитики Юлия Овсянникова. Для связи с представителями администрации, нужно позвонить по телефону 2-059-059.

ИСТОЧНИК KP.RU