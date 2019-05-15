МЧС: в Прикамье сохраняется высокая пожарная опасность

15 Май 06:33 2019-05-15T06:33:19+03:00

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15-16 мая на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Сотрудники МЧС предупреждают, что основная причина пожаров - человеческий фактор.

- Запрещено сжигание сухой травы, листьев, разведение костров и мангалов в ветреную погоду. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Чтобы избежать случайного возгорания леса и развития стихийного пожара в лесу, следует соблюдать меры безопасности. В случае возникновения пожара или горения травы, не оставайтесь безразличными, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: "01", "101" или "112", - отмечают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Кроме того, на территории края 15-16 мая ожидается ветреная погода с порывами ветра от 10 до 14 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов, по востоку до 11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU