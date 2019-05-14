В Перми, чтобы сдать клеща, нужно отстоять длинную очередь

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-14T14:25:38+03:00

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По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в Пермском крае клещи покусали около 480 человек из них 123 ребенка. Однако чтобы сдать опасное насекомое в лабораторию жителям края необходимо отстоять очередь.

В социальных сетях появилось фото желающих сдать клеща в клещевой центр на улице Пушкина 96.

На фото видно, что 20 человек стоят на улице при входе в центр. Сколько человек внутри автор поста не сообщает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье один из самых высоких показателей заболеваемости боррелиозом, передаваемым через клещей. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз) – это инфекционное заболевание, названное по наименованию возбудителя – микроорганизма под названием «боррелия», переносчиком которого являются клещи. Второе название «болезнь Лайма» появилось в 1975г., когда в небольшом городке Лайм в США были зарегистрированы случаи заболевания. передающееся через укус иксодового клеща. Заболевание характеризуется поражением различных органов и систем: кожи, нервной системы, сердца, суставов.

ИСТОЧНИК KP.RU