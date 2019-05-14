Tele2 предлагает провести «Ночь в музее по другим правилам»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-14T13:30:27+03:00

Мобильный оператор Tele2 приглашает жителей Перми провести ночь в музее по другим правилам. Посетители Центрального выставочного зала смогут стать частью экспозиции «Инстамузея» и совершить виртуальные экскурсии в популярные московские музеи

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18 мая в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10) будет работать интерактивный «Музей Tele2 по другим правилам» (12+). Все желающие почувствуют связь с другими музеями благодаря онлайн-экскурсиям по лучшим экспозициям Москвы, станут частью уникальной экспозиции в «Инстамузее», а также смогут погрузиться в виртуальную реальность при просмотре короткометражных фильмов в формате 360°. Посетителям предложат насладиться уникальной выставкой «Золотой век японской графики».

Кроме того, на площадке Tele2 можно будет отдохнуть в комфортных зонах отдыха, подзарядить гаджеты, воспользоваться бодрящим кофе и бесплатным Wi-Fi. Время работы Центрального выставочного зала 18 мая с 12:00 до 23:00. Вход свободный.

Впервые в этом году для жителей города будет работать специальный автобусный маршрут Tele2, который поможет с комфортом добраться до удаленных музеев Перми. Бесплатные фирменные автобусы Tele2 будут курсировать с 18:00 до 23:00 с интервалом в 25 минут. Узнать подробнее можно на сайте museumnight.tele2.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU