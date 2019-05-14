В Перми 5 подростков перелезали через вагоны и бродили по ж/д путям

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-14T13:15:27+03:00

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Во время осмотра ж/д путей на станции Пермь-1 сотрудники Пермского ЛО МВД России на транспорте увидели пятерых подростков, гуляющих по путям. Три девушки, в возрасте от 13 до 15 лет, 14-летний юноша и 5-летний ребенок. Дети перелезали через вагоны и переходили ж/д пути там, где это запрещено.

Нарушителей доставили в отдел полиции и сообщили о случившемся родственникам.

- Как прояснили сами подростки, они решили погулять по набережной Камы, а чтобы сократить путь, направились через железнодорожные пути. Грузовые составы в это время располагались на путях, перекрывая проход, однако это не смутило беспечных нарушителей. По словам ребят, они проживают в Мотовилихинском районе Перми, недалеко от железной дороги, и о том, что в данном месте проход через железнодорожные пути запрещен все знают, однако именно таким способом они часто сокращают путь в школу и обратно, - сообщили в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении родителей малолетних нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU