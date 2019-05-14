Пермяков приглашают на лекцию о гипертонии

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-14T12:20:41+03:00

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С 13 по 17 мая в Пермском крае пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией. Их главной целью является привлечение внимания к этому опасному заболеванию и повышение грамотности населения в вопросах профилактики артериальной гипертонии.

В четверг, 16 мая, в 12:00 в стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоится лекция «Артериальная гипертония: самое опасное заболевание и как его победить», которую прочтет Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера. Все желающие смогут посетить мероприятие лично или посмотреть трансляцию лекции в онлайн-режиме (или в записи), ссылка будет размещена на сайте www.budzdorovperm.ru в социальных сетях Центра профилактики.

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В ходе мероприятия посетители узнают о симптомах артериальной гипертонии, правилах измерения артериального давления, о том, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как оказать первую помощь в случае, если у человека или его близких случилась сосудистая катастрофа (инфаркт, инсульт). Конечно же, все пришедшие в этот день на мероприятие в Центр профилактики смогут измерить артериальное давление.

Также в медицинских учреждениях Прикамья с 13 по 17 мая будут проходить школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца». Их расписание можно узнать в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.

* До тех пор, пока дневники есть в наличии

ИСТОЧНИК KP.RU