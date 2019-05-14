20-летний пермяк обманывал жителей края через сайт объявлений

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-14T12:13:20+03:00

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Житель Перми обвиняется в мошенничестве через сайт бесплатных объявлений. 20-летний парень выставлял объявление о продаже техники, просил с покупателя предоплату и пропадал.

Жительница поселка Юго-Камский попалась на схему мошенника. Женщина увидела на сайте телефон за 5500 рублей. Продавец попросил предоплату 3000 рублей. После того, как женщина перевела деньги, злоумышленник послал ей посылку. Однако вместо гаджета в коробке оказалась газета. Потерпевшая обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый 20-летний пермяк. Оказалось, что он совершил еще одно подобное преступление.

- В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU