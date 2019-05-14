В Прикамье из-за неисправной проводки сгорел дом

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-14T11:47:56+03:00

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Раннее утро понедельника в Добрянке началось с пожара. Жительница Добрянки готовила завтрак, когда из двойной розетки, к которой была подключена электроплита, полетели сначала искры, потом черный дым, а под конец, и открытый огонь. До того, как пламя охватило весь дом, женщина успела выбежать и вызвать пожарных.

- Площадь пожара составила 30 м2. Предварительная причина пожара – прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожар реагировали 13 человек личного состава, 4 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Из-за аномальной жары в Пермском крае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Любая искра может привести к пожару.

ИСТОЧНИК KP.RU