В Прикамье из-за неисправной проводки сгорел дом
Раннее утро понедельника в Добрянке началось с пожара. Жительница Добрянки готовила завтрак, когда из двойной розетки, к которой была подключена электроплита, полетели сначала искры, потом черный дым, а под конец, и открытый огонь. До того, как пламя охватило весь дом, женщина успела выбежать и вызвать пожарных.
- Площадь пожара составила 30 м2. Предварительная причина пожара – прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На пожар реагировали 13 человек личного состава, 4 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Из-за аномальной жары в Пермском крае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Любая искра может привести к пожару.
ИСТОЧНИК KP.RU