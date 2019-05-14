«Длинные истории Перми» вернутся на заборы города
Проект «Длинные истории Перми» или «ДИП» возвращается на улицы города. Организаторы обещают, что уже совсем скоро грязные и серые заборы города заиграют яркими красками. К работам планируют приступить в конце мая.
- «ДИП2019» подкрадывается! Заметнее, чем тень от солнца летним маем в Перми!
И мы начинаем сбор желающих прикоснуться к прекрасному, поработать в команде проекта, оставить свою лепту в изменение облика родного города, найти новых друзей и пообщаться с приезжими художники! - сообщают авторы проекта.
Желающие принять участие в проекте могут написать организаторам в группу «Длинные истории Перми-2019» во «Вконтакте».
Напомним, ранее мы писали о том, что пермский студент примет участие в стройке атомной электростанции в Турции. Всего в делегации 5 учащихся их разных регионов России
ИСТОЧНИК KP.RU