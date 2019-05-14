«Длинные истории Перми» вернутся на заборы города

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-14T11:29:41+03:00

фото из паблика «Длинные истории Перми-2019» во «Вконтакте»

В проекте могут принять участие все желающие

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Проект «Длинные истории Перми» или «ДИП» возвращается на улицы города. Организаторы обещают, что уже совсем скоро грязные и серые заборы города заиграют яркими красками. К работам планируют приступить в конце мая.

- «ДИП2019» подкрадывается! Заметнее, чем тень от солнца летним маем в Перми!

И мы начинаем сбор желающих прикоснуться к прекрасному, поработать в команде проекта, оставить свою лепту в изменение облика родного города, найти новых друзей и пообщаться с приезжими художники! - сообщают авторы проекта.

Желающие принять участие в проекте могут написать организаторам в группу «Длинные истории Перми-2019» во «Вконтакте».

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский студент примет участие в стройке атомной электростанции в Турции. Всего в делегации 5 учащихся их разных регионов России

ИСТОЧНИК KP.RU