2019-05-14T11:53:09+03:00
Происшествия

В Перми четыре экипажа ДПС гнались за лихачем на «Ладе»

Жители района засняли погоню на видео
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ночь с 13 на 14 мая в Индустриальном районе Перми были слышны полицейские серены и звук моторов - сотрудники полиции устроили погоню за лихачем на ВАЗе. Погоню засняли на видео жители района.

Через некоторое время нарушителя задержали. Им оказался 26-летний житель Перми.

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В Перми четыре экипажа ДПС гнались за лихачем на Ладе
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- Водитель задержан у дома № 2 по улице Котовского, лишен права управления. В отношении водителя составлено 19 административных материалов, в том числе 13 материалов за проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление преимущества пешеходу на пешеходном переходе, за невыполнение требований об остановке транспортного средства, - прокомментировали в ГИБДД по Перми.

Лихачу грозит до 15 суток ареста, ВАЗ-2115 помещен на специализированную стоянку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

ИСТОЧНИК KP.RU

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