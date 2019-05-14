Жителя Прикамья осудили за сбор и хранение мака

СЕГОДНЯ 10:05 2019-05-14T10:05:40+03:00

При обыске у него нашли 95 граммов наркотика

Изменить размер текста: A A

В Осе вынесли приговор местному жителю за хранение и приобретение наркотических веществ. О странном и подозрительном поведении 30-летнего жителя Осы сообщили жители Крыловского сельского поселения.

Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, ходил по селу и собирал мак. Растения он прятал в сумку и в верхнюю одежду.

- В ходе досмотра личных вещей мужчины оперативники обнаружили и изъяли более 95 граммов наркосодержащих растений рода мак, что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае прикрыли наркопритон Сотрудники полиции задержали организатора наркопритона в Чусовом. Ей оказалась 33-летняя местная жительница. Женщина в течение 4 месяцев, являясь наркозависимой, предоставляла свою квартиру свою квартиру знакомым для потребления наркотических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU